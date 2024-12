Occhi puntati su Mediobanca che potrebbe rivelarsi la sorpresa del 2025: non come preda, ma come potenziale predatrice, alimentando le speculazioni che da tempo la vedono interessata a un'operazione su Banca Generali. Così Fabio Caldato, portfolio manager di AcomeA Sgr, spiega all'Adnkronos le ragioni: "La natura ibrida di Mediobanca, che combina attività di investment banking con un focus crescente sul private banking, la differenzia dalle altre banche commerciali italiane (quelle che, per intenderci, fanno i soldi prestando denaro). In un contesto di tassi d'interesse in calo, che potrebbe ridurre i margini di interesse per il settore bancario tradizionale, Mediobanca potrebbe emergere come un'outsider capace di battere l'indice settoriale. Inoltre, la sua strategia non si concentra sul risiko bancario, ma sull'obiettivo di diventare leader nazionale nel private banking, posizionandola come un attore unico nel panorama italiano".

Un altra banca che ad avviso di Caldato potrebbe presentare sorprese per il 2025 è Monte dei Paschi di Siena: "Dopo aver sfiorato più volte il default - spiega - la banca più antica del mondo ha saputo capitalizzare sulla sua rinascita operativa, con performance che ne evidenziano la solidità ritrovata. Il fascino storico del Monte dei Paschi, unito alla crescente speculazione sul risiko bancario, lo colloca al centro dell'attenzione per operazioni di M&A che potrebbero ulteriormente accrescere il suo valore. L'appetibilità della banca è inoltre supportata da un contesto di settore favorevole, in cui ogni acquisizione definisce nuovi benchmark per i multipli di mercato, con ricadute positive sull'intero comparto bancario".

A proposito del risiko bancario in atto, Caldato evidenzia le motivazioni che spingono i mercati a valutarlo positivamente: "Innanzitutto - dice - per una logica cinica, ma efficace: se vuoi acquistarmi, devi offrire un premio, e come azionista non posso che trarne beneficio", sottolinea. "Inoltre, ogni operazione di M&A diventa un benchmark per i multipli di mercato. Se una banca viene acquisita a un determinato valore, il mercato tende a rivalutare le altre banche, spingendole verso quel parametro, specialmente se trattano a sconto. Questo meccanismo finisce per trascinare al rialzo le performance di tutto il settore. Infine, un'attività di M&A frequente e significativa non solo stabilisce nuovi riferimenti di valore, ma certifica anche una dinamica positiva del business sottostante, sostenuta da margini di interesse elevati che generano profitti considerevoli". (di Andrea Persili)