L’Italia si posiziona terza in Europa per soddisfazione complessiva nella digitalizzazione bancaria, preceduta solo da Germania e Regno Unito, con il 79% di utenti digitali attivi e una soddisfazione al 72%, e con il 55% di user che utilizza regolarmente l’online banking. Tuttavia, persistono aree di miglioramento: strumenti come l’assistenza proattiva al budgeting o la risoluzione di problemi tramite chatbot sono ancora poco diffusi. E' quanto emerge dall'edizione 2025 del Digital Banking Experience Report di Sopra Steria.

Sul fronte dell’innovazione, il 71% delle banche italiane ha già effettuato la migrazione al cloud, e tutte stanno investendo in intelligenza artificiale per automazione, compliance e customer service. L’adozione della Generative Ai è in crescita, ma l’uso quotidiano rimane limitato (12%) e solo il 32% degli utenti si fida pienamente delle informazioni generate da questi strumenti. Grande attenzione è rivolta alla cybersecurity, anche in vista dell’entrata in vigore della normativa europea Dora (Digital Operational Resilience Act) nel gennaio 2025. Il 100% delle banche considera la sicurezza una priorità strategica, ma solo il 42% degli italiani si sente sicuro utilizzando servizi bancari da mobile. Nel settore dei pagamenti, l’Italia continua a mostrare una certa resistenza al cambiamento: oltre il 50% degli italiani utilizza ancora il contante, mentre PayPal domina tra i metodi digitali (62%). Al contrario, servizi come Buy Now, Pay Later (Bnpl) e criptovalute restano marginali, frenati da scarsa fiducia e bassa alfabetizzazione digitale.

"Il Digital Banking Experience Report 2025 - commenta il direttore Divisione Servizi Finanziari di Sopra Steria Italia, Andrea Di Filippo - conferma la continua evoluzione del settore bancario in Italia, con un crescente impegno nella digitalizzazione e nell'adozione di tecnologie innovative. Le banche hanno investito molto negli ultimi anni per ridisegnare l'esperienza digitale ma il mercato sta ulteriormente evolvendo verso nuovi modelli di interazione. La crescita della Generative AI e delle soluzioni basate su cloud sono passi importanti, ma è essenziale che questi strumenti siano accompagnati da una forte educazione digitale e da un monitoraggio costante dei rischi legati alla cybersecurity. Le opportunità per il futuro sono enormi, e il nostro obiettivo è supportare le istituzioni finanziarie nell'affrontare queste sfide", conclude Di Filippo.