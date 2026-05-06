Banche, Orcel: “Con l’AI bastano 13 minuti, l’uomo impiega 6 settimane: ecco di che parla”

"Il processo di credito per le grandi imprese normalmente richiede una persona al lavoro per 6 settimane per avere tutto perfetto per andare in valutazione; noi abbiamo già dei pilot Ia che ci mettono 13 minuti". Così l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, al Salone del Risparmio in dialogo con il Ceo e fondatore di Algebris Davide Serra

"L'intelligenza artificiale ci sta trasformando in modo eccezionale. Il grosso problema è la ridistribuzione delle persone: ci sono ruoli e processi che cambiano veramente, non in 10 anni ma in 3 mesi", spiega ancora.

"Se voi sapesse quante persone fanno il lavoro di collezionare i dati, riclassificarli e prepararli per andare alla velocità con cui noi andiamo... questo ruolo, se io guardo a fra un anno, è probabile che sarà totalmente ridondante", aggiunge. La soluzione? "Non si riesce a riassorbire il numero di persone che non avranno più questo ruolo: l'unica maniera di farlo è riciclando internamente o facendo 'reskilling'", conclude.