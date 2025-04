"Il board riconosce che l’offerta di Unicredit sottovaluta la nostra banca. L’offerta è inadeguata dal punto di vista finanziario e non è giusta per i nostri azionisti". Lo ha detto oggi Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm, durante la riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del "Comunicato dell'Emittente" in relazione all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Unicredit su tutte le azioni del Banco.

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm, riunitosi oggi, ha approvato all’unanimità il comunicato dell'emittente e ha ritenuto l’ops avanzata da Unicredit sulla totalità delle azioni del Banco "non conveniente e il corrispettivo non congruo".