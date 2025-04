Avvio variegato, stamane a Piazza Affari, dove il principale listino milanese appare diviso di netto tra il comparto energetico, in buon progresso e le banche, tutte con il segno negativo. In rosso anche Stellantis, dopo la corsa di ieri che l'ha vista superare i sei punti percentuali di crescita.

Nel dettaglio, Hera guida la parte superiore del Ftse Mib con un progresso dell'1,27%, seguita da Enel (+0,72%), Italgas (+0,66%) e Snam (+0,42%). Positive anche Terna (+0,36%) e A2a (+0,19%). Sul fronte opposto, come anticipato, Stellantis che in avvio lascia sul terreno il 2,49%. Segno meno anche per Stm (-2,37%), Saipem (-2,28%), Tenaris (-1,64%) e Prysmian (-1,62%).

In rosso anche il comparto bancario, che ieri sera, a mercati chiusi, ha visto l'arrivo dell'ok di Banco Bpm ad attribuire la delega al Cda di Mps per un aumento di capitale, in vista del sostegno all'ops su Mediobanca. In questo contesto l'istituto di Piazza Meda cede l'1,05%, Mps lo 0,94% e Mediobanca lo 0,44%. Segno meno anche per Unicredit (-1,07%) e Intesa Sp (-0,44%).