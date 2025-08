"Sovraperformance rispetto al settore" per il Gruppo. Debole Pirelli (-2,53%)

A Piazza Affari vola Campari. Nella prima fase di contrattazioni il titolo scatta a +7,50%, complice la pubblicazione dei risultati semestrali nella giornata di ieri. Il Gruppo ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con ricavi in leggero aumento (+0,3%), a quota 1,5 miliardi di euro. La società ha definito i risultati una "sovraperformance rispetto al settore", anche se "Campari Group rimane prudente nel breve periodo e focalizzata sui fattori che possono essere controllati tra cui la riduzione della leva finanziaria, la qualità dell’execution commerciale, la disciplina in materia di prezzi, nonché lo snellimento del portafoglio, non prevedendo acquisizioni".

Debole il settore bancario, con Finecobank che incassa -3,26% e Bper Banca -1,30%. Ulteriori ribassi anche per Pirelli (-2,53%), Saipem (-2,09%) e Unipol (-1,90%). Nonostante Pirelli abbia chiuso un semestrale solido, le tensioni geopolitiche "continuano a gravare sulle prospettive per il 2025, mentre le più recenti stime segnalano un rallentamento della crescita globale, con l’inflazione attesa al 3,2% nel 2025 e al 2,7% nel 2026 negli Stati Uniti - ha sottolineato il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, dopo la diffusione dei conti -. Inoltre ci attendiamo un’elevata volatilità dei cambi: le incertezze sull’outlook economico Usa, le politiche della Fed e l’elevato debito pubblico spingono il dollaro ai minimi da anni sull’euro, anche se di recente si osserva una parziale rivalutazione”.