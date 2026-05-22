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Borsa, I vincenti e perdenti della settimana di Piazza Affari

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Una settimana infuenzata dallo stacco delle cedole di ben 71 società

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22 maggio 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
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Piazza Affari chiude la settimana con un bilancio positivo, nonostante una partenza in salita dovuta ad un massiccio stacco delle cedole. Lo scorso lunedì 18 maggio, ben 71 società, tra cui Azimut, Interpump e Recordati, hanno staccato la cedola. Il Ftse Mib ha registrato un calo tecnico, per poi chiudere sopra i 49.500 punti.

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La chiusura dello Stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio sopra i 110 dollari hanno influenza le performance dei titoli energetici: Eni ha beneficiato del rally del greggio, mentre Saipem e Tenaris hanno mostrato il fianco alla volatilità dovuta ai timori di una recessione. Il podio di titolo della settimana lo prende Avio, con un balzo del +13,95%. Un rally che ha portato la società vicino ai 36 euro per azione, dovuto anche al successo della missione VV29 che ha portato in orbita il satellite Smile (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), e un'ottima trimestrale, chiusa con ricavi netti a 128,5 milioni di euro, +19% rispetto al primo trimestre del 2025, e un portafoglio di ordini pari a 2,12 miliardi. L'azienda aerospaziale ha annunciato anche nuovi contratti nel settore dei lanciatori, confermando la guidance.

Settimana di spolvero anche per Ferrari (+6,31%) spinta da una buona trimestrale e da un portafoglio ordini blindato. Terzo posto per Stmicroelectronics (+4,82%) spinta dal comparto tecnologico globale e dal rimbalzo di Wall Street. Lasciati alle spalle i timori sui chip di inizio anno. Nel lusso e nel consumo di fascia alta, ottime performance anche per Campari (+4,28%) e Moncler (+4,21%). Maglia nera per Banca Monte dei Paschi di Siena che ha lasciato sul terreno l'8,61%. Forti vendite anche su Nexi (-8,10%) che ha scontato la crescente pressione competitiva a livello europeo e la revisione al ribasso dei target price da parte di alcune primarie banche d'affari. Settimana negativa anche per Bper Banca (-6,89%), penalizzata sia dall'effetto tecnico dello stacco del dividendo di inizio settimana, sia dai dati pmi manifatturieri europei inferiori alle attese che hanno frenato l'entusiasmo sul comparto retail.

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