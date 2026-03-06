circle x black
Cerca nel sito
 

**Borsa: Milano ancora in calo, da inizio conflitto bruciati circa 44 mld'**

sponsor

**Borsa: Milano ancora in calo, da inizio conflitto bruciati circa 44 mld'**
06 marzo 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seduta in calo a Borsa Italiana, con il listino milanese, in ribasso dell'1,02%, che vede acquisti sul comparto difesa ed energia mentre prevalgono le vendite su tecnologia e bancari. A farsi sentire ancora gli effetti della guerra in Iran. "La perdita di capitalizzazione per il Ftse mib è di circa 44 miliardi fra venerdì scorso e oggi", spiega all'AdnKronos Alessandro Cominelli, Executive Director di Cfe Finance, rispondendo proprio a una domanda su quanto abbia perso la Borsa di Milano dall'inizio del conflitto.

Nello specifico: in evidenza Leonardo, che guadagna il 3,39% a 58,62 euro, tra i migliori titoli del listino insieme a Fincantieri, in rialzo del 2,59% a 13,87 euro, sostenuta dall’interesse per il settore della difesa. Segno più anche per l’energia con Eni che sale dell’1,51% a 20,525 euro, mentre avanza moderatamente Lottomatica Group (+1,14% a 24,92 euro).

Sul fronte opposto pesano le vendite sul comparto tecnologico: STMicroelectronics arretra del 5,06% a 27,14 euro, risultando tra i peggiori titoli della seduta. Debole anche il comparto bancario con Bper Banca in calo del 3,80% a 10,75 euro e Banca Popolare di Sondrio che perde il 3,26% a 15,58 euro. Vendite inoltre su Buzzi, in flessione del 3,28% a 43,62 euro. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
borsa Milano conflitto Iran difesa energia
Vedi anche
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza