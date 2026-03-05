Borsa: Piazza Affari in rosso, sprint di Campari, tonfo Nexi e Amplifon* / AdnKronos

Seduta pesante per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib a 44.608,55 punti, -1,61%. Tra i pochi titoli in controtendenza spicca Campari, che balza del 9,96% a 6,538 euro. Bene anche STMicroelectronics, in rialzo del 2,99% a 28,585 euro: il titolo torna a sfiorare quota 30 euro. Acquisti anche su Snam (+1,57% a 6,464 euro) e Lottomatica Group (+1,40% a 24,64 euro).

Sul fronte opposto, crolla Nexi, che lascia sul terreno il 16,63% a 2,822 euro, scendendo sotto la soglia dei 3 euro. Pesante anche Amplifon (-13,20% a 10,52 euro). Vendite su Leonardo (-6,13% a 56,7 euro) e Fincantieri (-6,05% a 13,52 euro). In ribasso anche Banca Monte dei Paschi di Siena. "Dalla dichiarazione del non rinnovo del mandato dell’attuale Ad Luigi Lovaglio, il titolo di Mps ha perso 911 milioni di capitalizzazioni ossia il 4 per cento", spiega all'AdnKronos Alessandro Cominelli, Executive Director di Cfe Finance. Ma si tratta di un momento passeggero. Secondo l'analista "l’incertezza creata non ha favorito le quotazioni di Mps; probabilmente una volta trovato il successore i fondamentali ritorneranno ad essere il driver dei prezzi".

Fabio Caldato, Portfolio Manager di AcomeA Sgr, dice all'AdnKronos che “la giornata borsistica" di oggi "mostra vincitori e vinti". "Se da un lato le banche col segno meno non stupiscono, in questo clima di risk off che ha impedito all’indice di salire, pare opportuno segnalare le performance estreme: Campari primeggia, dopo dati confortanti e segnali di inversione; Stm torna a sfiorare i 30 euro ad azione, dopo un importante meeting internazionale con gli investitori durante il quale il management ha segnalato una buona dinamica degli ordini asiatici oltre che nuova linfa sugli emergenti business Ai", sottolinea. Dal lato negativo, prosegue Caldato, "Nexi delude su tutta la linea e, soprattutto, tradisce le aspettative più volte ribadite in passato, con prezzi addirittura sotto i 3 euro ad azione; Amplifon, con numeri Q4 deludenti, ma ancor di più con una guidance vaga che disorienta analisti e investitori” (di Andrea Persili)