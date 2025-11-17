Borsa: Simoncelli (Invesco): "Fed in bilico, utili aziendali solidi e consumi in evoluzione. Zona Euro in ripresa"

I mercati finanziari vivono un momento complesso, con incertezze sulla politica della Fed dopo la riunione di ottobre, che ha ridotto le attese di un taglio tassi a dicembre. La stagione degli utili si avvia a chiudersi con risultati migliori delle attese, guidati dai titoli tecnologici e dall’intelligenza artificiale. L’attenzione è anche sui grandi retailer americani, indicatori chiave della spesa per consumi. I dati economici Usa di ottobre-novembre potrebbero subire ritardi, mentre l’Europa mostra una ripresa stabile tra attività e consumi.