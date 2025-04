I dazi annunciati dall'amministrazione Trump non risparmiano il comparto del lusso mondiale, affossato dalle nuove tariffe che scatteranno nei prossimi giorni. A Parigi Lvmh cede il 3,39%, Kering il 2,99% mentre a Londra pesanti ribassi colpiscono Burberry, con il titolo del brand dell'iconico trench in calo del 5,94%.

A Zurigo Richemont, che riunisce marchi del lusso come Cartier, Buccellati, Piaget e Chloé, è in calo del 5,83% e mentre a Madrid Inditex, che include, tra gli altri, i brand Zara e Massimo Dutti, cede il 2,14%. A Piazza Affari perdite si segnalano anche per Moncler, a -1,88%, Salvatore Ferragamo, in calo dell'1,81% e Brunello Cucinelli in forte ribasso a -4,18%.