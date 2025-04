Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo trimestre del 2025 un risultato netto aggregato di 429 milioni di euro (+10% a/a), di cui 344 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. Lo rende noto l'istituto, precisando che l'attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 354 miliardi di euro.

"Trimestre dopo trimestre -commenta Dominique Lefebvre, presidente di Sas Rue La Boétie e presidente del Cda di Crédit Agricole- Crédit Agricole prosegue la propria azione in favore delle grandi transizioni sociali, ambientali, agricole e agroalimentari che costituiscono solide leve di sviluppo per l’insieme del Gruppo. Ringrazio ciascuno dei nostri collaboratori per l’impegno quotidiano al servizio dei nostri clienti". Il Gruppo, sottolinea il direttore generale di Crédit Agricole, Philippe Brassac, pubblica dei "risultati di alto livello questo trimestre, trainati da ricavi in forte crescita, nonostante una tassazione straordinaria. Crédit Agricole -conclude- presenta dei ricavi record nel trimestre e una redditività elevata".

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100 collaboratori e oltre 6 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e investment banking (Cacib) e dalle società di servizi finanziari specializzati (Agos, Ca Auto Bank), leasing (Ca Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e factoring (Ca Factoring), asset management e asset services (Amundi, Caceis), assicurazioni (Ca vita, Ca assicurazioni, Ca creditor insurance) e wealth management (Ca Indosuez wealth management e Ca Indosuez fiduciaria). La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce a Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.