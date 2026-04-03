circle x black
Cerca nel sito
 

Novità anche per i conti correnti aziendali: il DL fiscale aumenta l’imposta di bollo

sponsor

Tra le novità del decreto fiscale anche l’aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche: si prevede un incasso di circa 52,7 milioni di euro

Novità anche per i conti correnti aziendali: il DL fiscale aumenta l’imposta di bollo
03 aprile 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Costi più alti per i titolari di conti correnti diversi da persone fisiche: dal 28 marzo è scattato l’aumento dell’imposta di bollo.

CTA

Accanto alla proroga della tassa sui pacchi e al nuovo credito d’imposta legato alle domande di Transizione 5.0 che ha messo in allarme le imprese, il decreto fiscale porta anche questa novità con effetti immediati.

Con il decreto fiscale, aumenta l’imposta di bollo sui conti correnti aziendali

L’importo dovuto annualmente sui conti correnti aziendali cresce da 100 a 118 euro per società, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti non individuali.

A prevederlo è l’articolo 12 del DL n. 38 del 2026, approvato il 27 marzo in Consiglio dei Ministri e pubblicato subito in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove regole si applicano dallo scorso fine settimana e, stando alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si prevede un incasso di 52,7 milioni di euro già nel 2026.

Tutto resta invariato per i conti correnti intestati ai privati: l’imposta di bollo dovuta ogni anno resta pari a 34,20 euro in caso di giacenze superiori a 5.000 euro.

Imposta di bollo più alta per i conti correnti aziendali: le novità del DL fiscale

Per 1,5 milioni di società di capitali e 600.000 società di persone che fanno parte della platea interessata dalle novità, invece, la spesa cresce.

L’importo più alto si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a partire dal 28 marzo, data di entrata in vigore del decreto fiscale.

La novità è ad ampio raggio. Come previsto dalla normativa, i documenti si considerano in ogni caso emessi almeno una volta all’anno. E se hanno cadenza periodica, gli importi dovuti vanno rapportati al periodo rendicontato.

Inoltre, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento chiarisce: l’importo più alto, pari a 118 euro, si applica a tutti i nuovi rendiconti, “anche se riferiti a rapporti già in essere”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
DL fiscale imposta di bollo conti correnti aziendali Transizione 5.0
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza