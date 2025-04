La crisi sui dazi? "E' nata dalle decisioni dell'amministrazione Usa, poi i dazi possono avere un impatto negativo sull'economia" ma è anche "un'opportunità per l'Europa di diventare più unita per una risposta che deve essere anche misurata, proporzionale, perché in realtà per l'Europa il 20% era più o meno in linea con le aspettative, quindi non mi sembra opportuno dichiarare e aprire una guerra commerciale con gli Stati Uniti". Così l'amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo centro per l'Ia a Trieste.

"È una situazione di grande incertezza per tutti gli investitori, tutte le aziende, tutti i dipendenti. È una situazione che ha creato dubbi e incertezza su tutti i mercati finanziari nel mondo", sottolinea Donnet che chiosa: "Sono fiducioso per Generali perché noi abbiamo già superato tante crisi, e sappiamo di poter superare anche questa, però ci vuole lucidità", sottolinea.

A chi chiedeva se ci sarà una recessione, Donnet replica: "Difficile dirlo, siamo entrati in una terra incognita e quindi nessuno può fare previsioni così negative: sarebbe esagerato", conclude.