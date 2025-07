Ing: in II trim. utile netto a 1,67 mld, in Italia raccolta diretta I sem. +15,4%

Ing archivia il secondo trimestre dell'anno con un utile netto di 1,675 miliardi di euro, con forte crescita dei volumi dei prestiti e dei ricavi da commissioni. Nel periodo l'utile ante imposte è pari a 2,369 miliardi, con un Cet1 ratio del 13,3%. Ben indirizzata la strategia 'Growing the difference', a un anno dal suo lancio. Continua inoltre la forte crescita dei clienti primary su mobile, aumentati di oltre 300.000 unità, raggiungendo quota 14,9 milioni. I ricavi totali sono solidi e sostenuti dall'aumento dei volumi della clientela, con crescita particolarmente robusta del portafoglio mutui. Ulteriore l'incremento dei ricavi da commissioni sia in ambito retail che wholesale banking, in crescita del 12% su base annua. Ing distribuirà un dividendo provvisorio in contanti di 0,35 euro per azione ordinaria.

Per quanto riguarda Ing Italia, nel primo semestre 2025 continua il percorso di crescita sul fronte commerciale. La base clienti supera 1.300.000 (1.305.843), con 97.000 nuovi clienti acquisiti nel primo semestre 2025 (+52% rispetto al primo semestre 2024). Segno positivo anche per i clienti primary, ovvero coloro che usano Ing come banca principale (+16,1% anno su anno), per la raccolta diretta (+15,4% anno su anno) e per gli impieghi (+15,5% anno su anno), grazie alla maggiore erogazione di mutui, prestiti personali e finanziamenti alla clientela corporate. In particolare, l’erogazione di mutui cresce del +45,3% anno su anno, quella dei prestiti personali del +41,3% anno su anno. Completa il quadro un Npl ratio lordo – che misura la qualità del portafoglio crediti – pari al 1,91%, in diminuzione rispetto al 2,07% del primo semestre 2024 e tra i più bassi nel settore bancario italiano. Nello stesso periodo il Npl ratio netto si riduce a 0,94% da 1,07%.

Più in dettaglio, per quanto riguarda la clientela privata, nel primo semestre del 2025 segnano un +16,7% anno su anno) le masse gestite e amministrate, toccando quota 5,24 miliardi di euro, con i flussi netti del gestito che a loro volta registrano un +53,2% (anno su anno). A sostenere questi risultati anche il rafforzamento della rete di consulenti finanziari, che si potenzia di ulteriori 51 consulenti anno su anno, raggiungendo così 233 professionisti, grazie ad un piano di recruiting dedicato. Parallelamente si uniscono ulteriori 41 persone anno su anno alla rete di agenti in attività finanziaria, che raggiunge quota 313 professionisti. Si amplia anche l’offerta di soluzioni di investimento, grazie a due ulteriori partnership (Morgan Stanley Investment Management e Schroders) e al lancio dei Global Index Portfolio, fondi comuni a gestione attiva a cura dell’Investment Office di ING, che in un’unica soluzione offre accesso ai principali mercati globali, coprendo ogni profilo di rischio.

Le interazioni digitali crescono del 35% anno su anno con un incremento dei clienti che hanno utilizzato almeno una volta il digital banking del +12%. Sul fronte mutui per immobili in classe energetica A o B, nel semestre sono stati erogati 165 milioni di euro, ampiamente più del doppio rispetto ad un anno fa. Tra le novità introdotte per i clienti privati, la banca ha lanciato Travel Pack, una nuova offerta pensata per chi viaggia fuori dall’area Euro e vuole contenere i costi legati a pagamenti e prelievi in valuta diversa. Con Travel Pack, i clienti possono ottenere il rimborso delle commissioni su prelievi e pagamenti in valuta estera, direttamente tramite app, in modo semplice e trasparente. Infine, sul fronte della cybersicurezza, dopo aver introdotto 'È davvero Ing?', la funzione anti-spoofing che ha permesso di identificare oltre 200.000 tentativi di frode nell’ultimo anno, la banca ha esteso la funzionalità anche agli sms. Un ulteriore passo avanti nella cosiddetta 'cultura della verifica', che Ing si impegna a diffondere a protezione dalle cyber-truffe di risparmiatori e clienti.

Nell’area Wholesale Banking, che si rivolge alle imprese medio-grandi, Ing Italia continua a sostenere concretamente le imprese operanti nel Paese, nonostante un contesto globale instabile e fortemente volatile. Ammontano a oltre 740 milioni di euro i nuovi finanziamenti erogati nel semestre (+20,2% anno su anno), con 19 nuovi clienti corporate e istituzionali, che si sono affidati ai professionisti Wholesale Banking di Ing Italia, il cui team si è potenziato ulteriormente con l’assunzione di 7 nuovi professionisti nel corso del semestre. Ing persevera anche con coerenza e continuità nelle sue ambizioni in ambito finanza sostenibile, finanziando i piani di transizione delle imprese clienti: sono state 17 le operazioni di finanza sostenibile chiuse nel semestre, di cui 13 nuovi green and sustainable loans e 4 nuovi green & Sdg Linked Bonds, per un totale di oltre 2,65 miliardi di euro di volumi di finanza sostenibile mobilitati con il coinvolgimento della branch italiana nel network globale. Si tratta di un importo più che raddoppiato rispetto agli 0,95 miliardi di euro di un anno fa. Proseguono inoltre i piani della banca per il segmento business banking.

Sul fronte risorse umane, dopo aver innalzato il rimborso spese per gli stage a 1.500 euro, Ing Italia ha anche recentemente rilanciato l’International Talent Program, il programma che offre ai neolaureati un percorso biennale con tre rotazioni, di cui una all’estero, e contratto a tempo indeterminato. Forte in questi 6 mesi anche l’attenzione alla DI&B e in particolare ai temi Lgbtq+ con un ricco programma di iniziative durante il Pride Month, inclusa la partecipazione al Milano Pride. Attenzione anche alla genitorialità, grazie al 'Kids Day', una giornata in cui la banca ha aperto le porte a 240 bambini, figli dei dipendenti, promuovendo inclusione e sostenibilità attraverso attività creative e interattive.