Intesa Sanpaolo ha fatto registrare risultati da record per il primo semestre 2025. "Il titolo oggi è pimpante con forti volumi - riferisce all'Adnkronos Pietro Calí, Executive Partner di Copernico Sim -. Nel contesto attuale, tra normalizzazione dei tassi, crescita economica debole e maggiore attenzione della Bce sulla qualità del capitale, sarà importante capire come Intesa gestirà le strategie nei prossimi mesi, soprattutto in riferimento al credito".

L'ad Carlo Messina si è detto "particolarmente soddisfatto". L'istituto ha infatti chiuso i primi sei mesi dell'anno con un utile netto di 5,2 miliardi e aspettative per il termine del 2025 oltre i 9 miliardi di euro. "Quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback avviato a giugno e il prevedibile interim dividend di novembre" ha sottolineato il ceo. Sotto la lente d'osservazione degli esperti il margine d'interesse: "Finora ha beneficiato parecchio dell'aumento dei tassi da parte della Bce, ma ora la crescita sembra rallentare. Se la Banca Centrale dovesse accelerare con i tagli, questo vantaggio potrebbe ridursi, soprattutto per una realtà come Intesa, che ha una base di depositi molto ampia".

La banca ha però fatto sapere che "nel quarto trimestre metterà in conto alcune operazioni straordinarie, come esuberi incentivati del personale e magari anche una sistemata ai crediti più problematici - spiega Calì -. Insomma, da monitorare anche pensando alla tenuta della politica di dividendi nel lungo periodo. Nel panorama italiano ed europeo "le banche rimangono sempre protagoniste". Sia Intesa che Unicredit "hanno presentato numeri solidissimi, eppure gli scenari cambiano. Rimaniamo positivi sul settore ma con riserva, lo scenario macro su tassi e crediti potrebbe cambiare repentinamente e solo le banche più snelle potranno reagire al meglio sul cambiamento" conclude l'esperto.