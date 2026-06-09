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Intesa Sp, Amato (ex Consob) sui limiti antitrust: "Andrà fatta verifica caso per caso per analizzare le singole piazze bancarie"

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L'intervista all'AdnKronos: "La presenza di Unipol come acquirente indipendente delle filiali cedute consente di mantenere un equilibrio competitivo nel sistema bancario italiano"

Intesa Sp, Amato (ex Consob) sui limiti antitrust:
09 giugno 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La possibile integrazione tra Intesa Sanpaolo e Mps richiederà un’attenta valutazione degli effetti sulla concorrenza nei singoli territori, con eventuali dismissioni di filiali per evitare posizioni dominanti nei mercati locali del credito. È quanto sottolinea Gioacchino Amato, avvocato esperto di diritto bancario e finanziario, ex Consob e già presidente di Banca Sant’Angelo.

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"Da quanto si apprende - dice all'AdnKronos Amato - l’operazione prevede misure di dismissione di sportelli bancari finalizzate ad evitare che Intesa superi soglie di concentrazione rilevanti nei mercati locali del credito. Ad esempio, se in un piccolo Comune Italiano vi fossero due soli sportelli bancari e questi fossero uno di Intesa ed uno di Mps, la fusione tra le due banche creerebbe un monopolio locale. Ciò potrebbe accadere anche se vi fossero 3 sportelli e due appartenessero a Intesa ed Mps. Andrà svolta una verifica caso per caso per analizzare le singole piazze bancarie".

"La presenza di Unipol come acquirente indipendente delle filiali cedute consente di mantenere un equilibrio competitivo nel sistema bancario italiano", sottolinea ancora l'esperto. "L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) dovrà comunque verificare l’effettiva autonomia operativa del nuovo soggetto derivante dalla cessione e l’assenza di coordinamento strategico tra Intesa e Unipol. Resta da vedere se l’Agcm e la Commissione Ue confermeranno questa impostazione nella fase di autorizzazione formale", conclude. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Intesa Sanpaolo Mps Unipol banche concorrenza monopolio
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