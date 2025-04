Italgas ha concluso oggi l’acquisizione del 99,94% del capitale sociale di 2i Rete Gas dai venditori F2i Sgr e Finavias. In una nota, la società spiega che l’acquisizione, annunciata al mercato lo scorso 5 ottobre, è stata perfezionata a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni 'golden power', 'foreign subsidies regulation' e da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con quest’operazione, il Gruppo Italgas diventa il primo operatore della distribuzione del gas in Europa con oltre 6.500 dipendenti, 12,9 milioni di clienti serviti in Italia e in Grecia 154.000 chilometri di reti e più di 13 miliardi di metri cubi di gas distribuiti ogni anno. Il corrispettivo (equity value) dell’operazione al closing -per il 99,94% del capitale- è di 2,0719 miliardi di euro, sulla base del meccanismo cosiddetto 'locked-box'. L’indebitamento finanziario netto (esclusi gli effetti ex Ifrs 16) di 2i Rete Gas al 31 dicembre 2024 è pari a 3,2 miliardi di euro.

Con il closing dell’operazione, prende ufficialmente il via l’integrazione di 2i Rete Gas nel Gruppo, in linea con il piano strategico 2024-2030. La fase iniziale si concentrerà sull’integrazione societaria e dei sistemi informativi per realizzare rapidamente le prime sinergie. Parallelamente, sarà avviato un programma su larga scala di digitalizzazione della rete e dei processi, insieme all'implementazione di iniziative di intelligenza artificiale volte a migliorare performance e qualità del servizio.