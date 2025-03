Il Gruppo Mondadori archivia il 2024 con un risultato netto positivo,dopo la quota di pertinenza di terzi, per 60,2 milioni di euro, in flessione di circa 2 milioni di euro rispetto ai 62,4 dell’esercizio 2023. Lo rende noto il Gruppo dopo che il Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 presentati dall'amministratore delegato Antonio Porro.

Il risultato, sottolinea la società, è dovuto a circa 4 milioni di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi (+2,1 milioni di euro). Il dato del 2023 aveva infatti beneficiato della contabilizzazione di proventi fiscalmente non imponibili o soggetti a una imposizione ridotta (quali le plusvalenze) nonché i contributi nell’area Media. Il risultato netto adjusted, neutralizzate tutte le poste non ricorrenti precedentemente citate, risulterebbe pari a 68,8 milioni di euro, in calo di circa il 3% rispetto all’esercizio precedente. I ricavi consolidati si attestano a 934,7 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto al 2023 e l'Ebitda adiusted sale a 157,6 milioni di euro, +3,6% rispetto al 2023.

Il Cda ha proposto la di distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione (per un totale di 36,5 milioni di euro), in crescita del 17% rispetto al 2023.