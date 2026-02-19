Mps-Mediobanca, fusione e delisting di Piazzetta Cuccia: un’operazione che punta all’equilibrio tra assetti proprietari e visione industriale, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra banca e assicurazione senza alterare i pesi strategici interni. È questa la chiave di lettura che l’economista esperta di mercati finanziari della Statale di Milano, Marta Degl’Innocenti, offre in merito alla fusione tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca.

"Mantenere la partecipazione in Assicurazioni Generali nella nuova Mediobanca non quotata consente di preservare un asset strategicamente rilevante per alcuni soci di peso, bilanciando al contempo l’impostazione industriale dell’Ad orientata all’integrazione", sottolinea all'AdnKronos l'economista.

"La scelta può quindi essere letta come una soluzione di equilibrio tra governance, struttura dell’azionariato e indirizzo strategico del gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena. La concentrazione di private banking, corporate & investment banking e della quota in Assicurazioni Generali nello stesso perimetro può favorire una regia più integrata nell’offerta di prodotti bancari e assicurativi alla clientela di fascia alta", sottolinea.

"Tuttavia l’effettivo incremento del cross-selling dipenderà da accordi commerciali, sistemi incentivanti e qualità dell’offerta, non solo dalla struttura societaria della nuova Mediobanca controllata da Banca Monte dei Paschi di Siena. Il delisting elimina la liquidità di mercato del titolo Mediobanca, concentrando la negoziazione sul titolo Banca Monte dei Paschi di Siena. Non genera automaticamente nuova cassa, ma può semplificare la gestione del capitale e ridurre costi e vincoli da società quotata", conclude. (di Andrea Persili)