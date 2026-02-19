circle x black
Cerca nel sito
 

Mps-Mediobanca, Degl’Innocenti: “Compromesso tra governance e azionisti”

sponsor

La chiave di lettura dell’economista esperta di mercati finanziari della Statale di Milano sull'operazione di fusione e delisting di Piazzetta Cuccia

Mps-Mediobanca, Degl’Innocenti: “Compromesso tra governance e azionisti”
19 febbraio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mps-Mediobanca, fusione e delisting di Piazzetta Cuccia: un’operazione che punta all’equilibrio tra assetti proprietari e visione industriale, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra banca e assicurazione senza alterare i pesi strategici interni. È questa la chiave di lettura che l’economista esperta di mercati finanziari della Statale di Milano, Marta Degl’Innocenti, offre in merito alla fusione tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca.

"Mantenere la partecipazione in Assicurazioni Generali nella nuova Mediobanca non quotata consente di preservare un asset strategicamente rilevante per alcuni soci di peso, bilanciando al contempo l’impostazione industriale dell’Ad orientata all’integrazione", sottolinea all'AdnKronos l'economista.

"La scelta può quindi essere letta come una soluzione di equilibrio tra governance, struttura dell’azionariato e indirizzo strategico del gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena. La concentrazione di private banking, corporate & investment banking e della quota in Assicurazioni Generali nello stesso perimetro può favorire una regia più integrata nell’offerta di prodotti bancari e assicurativi alla clientela di fascia alta", sottolinea.

"Tuttavia l’effettivo incremento del cross-selling dipenderà da accordi commerciali, sistemi incentivanti e qualità dell’offerta, non solo dalla struttura societaria della nuova Mediobanca controllata da Banca Monte dei Paschi di Siena. Il delisting elimina la liquidità di mercato del titolo Mediobanca, concentrando la negoziazione sul titolo Banca Monte dei Paschi di Siena. Non genera automaticamente nuova cassa, ma può semplificare la gestione del capitale e ridurre costi e vincoli da società quotata", conclude. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mps Mediobanca Degl'Innocenti governance azionisti
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza