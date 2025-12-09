circle x black
Piazza Affari chiude in rialzo, Mps torna a crescere

09 dicembre 2025 | 18.18
Redazione Adnkronos
Chiusura positiva per Piazza Affari, trainata ancora una volta dalla forza del comparto bancario. Il Ftse Mib archivia la seduta in rialzo, con Banca Mediolanum che si conferma maglia rosa del listino: il titolo balza del +3,25% a 18,73 euro, sostenuto dagli acquisti che hanno premiato l’intero settore finanziario.

Bene anche Generali, in progresso del +3,00% a 35,06 euro, e Unipol, che sale del +2,11%. In linea con il tono positivo del comparto anche Unicredit, che avanza dello 0,87% dopo le indiscrezioni provenienti dalla Russia: secondo il quotidiano Kommersant, il gruppo avrebbe ceduto asset di leasing per 3 miliardi di rubli (circa 34 milioni di euro) a PR-Leasing, con un’ulteriore tranche di attività in via di trasferimento. Un passo in più nel processo di riduzione dell’esposizione nel Paese.

Torna a correre Mps, che chiude a 8,023 euro (+1,27%). A sostenere il titolo, secondo diversi analisti contattati da AdnKronos, - oltre che un naturale rimbalzo - anche "la diffusione del documento Consob del 15 settembre 2025" dove l’Autorità, pur proseguendo l’esame, smentisce il presunto "concerto" ed evidenzia come “non sussista il patto occulto” tra Delfin e Caltagirone, né un “concerto” con Siena. Tra i migliori della seduta spicca nuovamente Leonardo, che avanza del +2,64% a 49,46 euro, sostenuta dalla solida visibilità sugli ordini.

Tra le big del listino si registrano invece prese di beneficio e alcune correzioni. Recordati arretra del 2,04% a 48,10 euro, mentre Prysmian cede l’1,91% a 84,32 euro. Giornata negativa anche per Stellantis (-1,77% a 10,098 euro), penalizzata dalla debolezza del settore automotive europeo, e per Saipem, che scende dell’1,62% a 2,427 euro. (di Andrea Persili)

