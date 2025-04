Prende il via il roadshow promosso da Banca Popolare di Sondrio, un ciclo di incontri pensati per rafforzare il dialogo con soci, imprenditori, clienti, stakeholder in senso lato, nei territori in cui la banca è fortemente radicata e presente, con l’obiettivo di presentare le direttrici strategiche di sviluppo indicate nel nuovo Piano industriale 2025-2027 'Our way forward'. Il primo appuntamento è domani al Teatro Sociale di Sondrio, simbolo culturale della città e luogo di aggregazione per la comunità valtellinese.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Francesco Venosta, sarà il consigliere delegato e direttore generale Mario Alberto Pedranzini a illustrare i pilastri del Piano, con focus su crescita sostenibile, sostegno all’economia reale e innovazione digitale: "'Our way forward' -spiega Pedranzini- non è solo il nome del Piano industriale: è l’espressione concreta del nostro impegno a costruire un futuro solido e sostenibile, continuando a essere un punto di riferimento per famiglie e imprese. Questo roadshow rappresenta per noi un’occasione preziosa per raccontare le linee guida strategiche che guideranno il nostro percorso di crescita e, soprattutto, per confrontarci direttamente con chi ogni giorno contribuisce a costruire il presente e il futuro dei nostri territori, esprimendo il meglio di sé con orgoglio, dando valore aggiunto all’eccellenza del nostro Paese. Siamo convinti che il dialogo costante e trasparente sia la base per generare fiducia e creare valore duraturo nel tempo".

In programma, domani, anche una tavola rotonda dedicata all’analisi dell’attuale scenario economico globale contraddistinto da un’elevata incertezza, con una riflessione sulle nuove misure commerciali annunciate dagli Stati Uniti e i possibili impatti sui mercati. Ad intervenire saranno Mario Altieri, country head of Italy di Morgan Stanley e Chiara Angeloni, Europe economist di Bank of America. Il roadshow sarà anche l’opportunità per condividere i risultati di una crescita costante e sostenibile, che ha portato Banca Popolare di Sondrio a consolidare la propria posizione come Gruppo bancario altamente competitivo, caratterizzato da un business model resiliente, capace di coniugare efficienza operativa, attenzione al cliente e presenza capillare. La tappa valtellinese sarà la prima di una serie di appuntamenti che toccheranno nelle prossime settimane alcune delle principali città del Nord Italia, oltre alla capitale.