In vista dell'assemblea dei soci in programma per il prossimo 30 aprile, Banca Popolare di Sondrio ha reso noto le liste dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2025/2027. Si tratta di due liste.

La prima lista, presentata da 12 investitori istituzionali e Sgr, titolari complessivamente dell’1,55124% del capitale della Banca Popolare di Sondrio, è composta da Maria Letizia Ermetes, Christian Montaudo, Salvatore Providenti, Franco Giuseppe Riva e Sandra Mori.

La seconda lista, presentata da 8 azionisti privati, titolari complessivamente dell’1,28567% del capitale della Banca Popolare di Sondrio, è composta da Francesco Venosta, Nicola Cordone, Elena Vasco, Mariella Piantoni e Federico Falck.