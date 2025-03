Prada-Versace, l'affare da 1,5 mld che cambierebbe il fashion

Potrebbe essere questione di settimane la chiusura del deal tra Prada e Capri Holdings per l’acquisizione di Versace da parte del gruppo milanese. Secondo indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da ‘Il Sole 24Ore’ ci sarebbe una data, il 10 aprile, come termine delle trattative che vedono Prada in pole position per mettere la mani sulla griffe della Medusa, in un affare dal valore di circa 1,5 miliardi di euro. Cifra che potrebbe arrivare a 2 miliardi nel caso in cui l’accordo si estendesse al marchio di calzature di lusso Jimmy Choo. L'obiettivo dell’operazione è rilanciare il marchio fondato da Gianni Versace e ceduto nel 2018 dal fondo di private equity Blackstone e dalla famiglia Versace a Capri Holdings, per circa 1,85 miliardi di euro.

Se da un lato il Gruppo Prada, diversificando, rafforzerebbe la propria offerta, dall’altro si verrebbe a formare un polo del lusso italiano in grado di competere a livello internazionale, soprattutto contro il monopolio francese dei due colossi Lvmh e Kering. Il portafoglio della casa di moda milanese quotata a Hong Kong, e con una capitalizzazione di mercato attuale di 140,15 miliardi di Hkd (circa 16,7 miliardi di euro) comprende oggi i sei marchi Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 e Luna Rossa e con l'arrivo di Versace (ed eventualmente Jimmy Choo) si andrebbe a rafforzare un gruppo italiano che oggi appare più forte che mai e che ha archiviato il 2024 con ricavi netti pari a 5,4 miliardi di euro, +17% rispetto al 2023, ben al di sopra della media del mercato.

In particolare, il brand Prada ha registrato un aumento delle vendite retail del 4% e Miu Miu del 93%. Numeri significativi, soprattutto se si considerano le aree geografiche e l’Asia, dove i competitor hanno faticato mentre il gruppo milanese ha riportato una crescita a doppia cifra delle vendite nette al dettaglio in Giappone +45,8%, Medio Oriente +26,0%, Europa +17,5% e Asia Pacifico +13,1%. La griffe della Medusa, invece, fra ottobre e dicembre 2024 ha registrato un calo delle vendite del 15%, a 193 milioni di dollari, e una perdita operativa di 21 milioni. Un dato che fa storcere il naso agli analisti in merito all’operazione 'Pradace', come l'ha ribattezzata qualcuno, ossia le nozze tra Prada e Versace. Equita ribadisce che “Prada avrebbe le risorse per supportare il rilancio di Versace ma che si tratterebbe di un processo potenzialmente lungo e difficile”. Gli analisti non vedrebbero “con favore la notizia” ma “allo stesso tempo, alle ipotesi di valutazione circolate fino ad ora, assumiamo un impatto negativo limitato (-Lsd) in termini di creazione di valore”.

Quel che è certo è che dal primo aprile non sarà più un Versace a tenere in mano le redini creative della maison visto che Donatella lascerà il posto a Dario Vitale, ex design and image director di Miu Miu. Una nomina che ha alimentato per giorni le indiscrezioni che danno il gruppo di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli prossimo a chiudere l'accordo con Capri Holdings. Dal canto suo, Donatella Versace non dirà del tutto addio alla maison della quale era la guida dal 1997, anno della scomparsa del fratello Gianni, ma ne sarà chief brand ambassador e - come assicurato da John D. Idol, presidente e amministratore delegato di Capri Holdings - "continuerà a sostenere il brand e i suoi valori”.

Lo stesso Idol, nella nota con la quale sono state annunciate le nuove nomine in Versace, ha garantito che per il marchio è in corso un "attento piano di successione". Da tempo Capri Holdings sta cercando di vendere Versace, e questo piano ha subito un'accelerazione nell'ottobre scorso, quando un giudice statunitense ha bloccato l'operazione da 8,5 miliardi per la fusione con Tapestry, proprietaria, tra gli altri marchi, di Coach e Kate Spade. Se fosse Prada ad assicurarsi il brand della Medusa di sicuro imprimerebbe un deciso cambio di passo nel fashion italiano dopo decenni in cui a fare shopping di merchi di lusso, tra i quali Fendi, Gucci e Valentino, sono stati grandi gruppi stranieri.