Il cda di Prysmian ha approvato i target di medio termine e il piano strategico 2025-2028, che saranno presentati oggi al Capital Markets Day di Prysmian. La strategia si baserà su quanto delineato in occasione del primo Capital Markets Day di Prysmian a Napoli, Italia nel 2023, con target accelerati per sostenere la crescita e creare valore per tutti gli stakeholder. Per il 2028 prevede un miglioramento della redditività con un adjusted Ebitda tra 2,95 miliardi di euro e 3,15 miliardi. Attesa anche un forte generazione di cassa con un free cash flow tra 1,5 e 1,7 miliardi e un ritorno maggiore per gli azionisti con un Eps Cagr 2024-2028 tra il 15% e il 19%. Prysmian continuerà il suo percorso di evoluzione da produttore di cavi a fornitore di soluzioni, con una percentuale di ricavi provenienti dalle soluzioni che supererà il 55%, in crescita rispetto al 18% del 2010 e al 28% del 2024.

Nei quattro anni del piano Prysmian si concentrerà sull'aumento della redditività, sulla creazione di valore per gli azionisti e sul divenire nel lungo periodo un fornitore di soluzioni da produttore di cavi. Questa accelerazione "sarà sostenuta da una crescita sia organica che inorganica, guidata dal portfolio altamente complementare e sinergico, insieme alla posizione di leadership di Prysmian sia nell'innovazione che nella sostenibilità". Attraverso la collaborazione con i propri partner, "Prysmian coglierà opportunità sostenute da solidi trend di mercato legati alla transizione e alla sicurezza energetica, all’elettrificazione, alla decarbonizzazione e alla digitalizzazione".

Questi obiettivi, spiega ancora il gruppo, presuppongono l'assenza di cambiamenti significativi nella situazione geopolitica, nonché l'esclusione di dinamiche estreme nei prezzi dei fattori di produzione o di interruzioni rilevanti nella catena di approvvigionamento (compresi gli impatti dei dazi). Le previsioni si basano sull'attuale perimetro aziendale – incluso il completamento dell'acquisizione di Channell – assumendo un tasso di cambio Eur/Usd pari a 1,07, e non includono gli impatti sui flussi di cassa derivanti da questioni antitrust.