"Quando un gruppo ne incorpora un altro cambia tutto: cambiano le direzioni, le politiche di comando, i territori di riferimento e cambia, soprattutto, la vita delle persone che ci lavorano dentro. E allora il nostro compito è triplice, se vogliamo decidere noi il nostro destino: dobbiamo vigilare, incidere, agire. Vigilare su ciò che sta accadendo, perché dietro la parola razionalizzazione se ne nasconde una molto pericolosa: il taglio dei posti di lavoro. Incidere sui processi, per dire che la concentrazione bancaria non può significare chiusura di agenzie né compressione dei diritti. Agire, perché non vogliamo delegare ad altri il nostro destino. Il nostro lavoro inizierà un attimo dopo la conclusione delle operazioni straordinarie. E sarà un lavoro duro, faticoso e pieno di insidie". Così il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, nella sua relazione al 129esimo Consiglio nazionale della Federazione autonoma bancari italiani iniziato oggi a Milano.

Sileoni ha detto che "una delle priorità del sindacato sarà vigilare affinché i grandi gruppi bancari non facciano venire mai meno il credito a famiglie e imprese. La Fabi deve continuare a essere il luogo dove la modernità incontra i diritti. Dove la digitalizzazione non significhi meno posti di lavoro. Dove ogni scelta aziendale venga letta con gli occhi del lavoratore. E non dobbiamo mai dimenticarci che, quando difendiamo un collega, difendiamo noi stessi. E, quando firmiamo un accordo, confermiamo un patto con la nostra storia".

"E comunque c’è sempre quella frase – che voglio ricordare – che esprime, meglio di qualunque altra, la nostra filosofia di vita. Siamo a Belfast, una terra dove la parola lotta ha un peso reale, che più volte abbiamo utilizzato “Nothing about us without us is for us” che significa “Niente che riguarda noi, senza di noi, è per noi”. È la nostra visione del lavoro, della contrattazione, della rappresentanza. E, se tenti di escluderci, oltre a rubarci qualcosa, stai rendendo ingestibile tutto il settore. Se pensi di poter decidere al nostro posto, non solo stai tradendo il senso della democrazia, ma devi mettere in preventivo una nostra, feroce e immediata risposta. Siamo diventati un ponte fra la persona e le istituzioni, costruito con fatica, coerenza, responsabilità e sacrifici. Il fattore tempo recita sempre un ruolo da protagonista. Quando torneremo simpatici a tutti significherà che il nostro attuale peso politico sarà venuto meno. Chi pensa che il sindacato debba solo difendere non ha capito che occorre progettare, modellare e indirizzare" ha aggiunto Sileoni.