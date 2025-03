Le Reti di consulenza chiudono il mese di febbraio con la terza migliore raccolta netta mensile di sempre con volumi complessivi che si attestano sui 6 miliardi di euro e che segnano il decimo incremento tendenziale consecutivo, pari al 50,5% a/a. In particolare, aumentano gli investimenti in prodotti del risparmio gestito sui quali confluiscono risorse nette per 3,3 miliardi, valore quadruplicato rispetto a quanto realizzato nel medesimo mese del 2024. E' quanto si legge in una nota di Assoreti.

La crescita coinvolge tutte le macro famiglie di prodotto con la conferma del maggiore apprezzamento nei confronti dei fondi comuni di investimento. La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati si conferma stabile (+0,4% a/a) e su importi ancora significativi, pari a 2,7 miliardi, dietro la spinta del collocamento del Btp Più avvenuto nella seconda parte del mese, mentre il flusso netto di risorse che ha coinvolto conti correnti e depositi è positivo per soli 56 milioni di euro.

La raccolta netta associata al servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top) si attesta a 1,5 miliardi di euro con un incremento del 33,7% a/a; i primi due mesi dell’anno registrano quindi un aumento della domanda con volumi netti complessivi pari a 2,7 miliardi (+45,5% a/a). Anche a febbraio si conferma la dinamica di crescita del numero di clienti seguiti dalle Reti di consulenza, con un aumento di 31 mila unità rispetto a gennaio 2025 a consolidamento della numerosità complessiva superiore ai 5,2 milioni.