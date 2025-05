A marzo l’attività delle Reti di consulenza si concretizza con una raccolta netta di 5,3 miliardi di euro; prosegue quindi il processo di crescita tendenziale dei volumi di raccolta con un aumento del 35,6% rispetto al medesimo mese del 2024. Ancora una volta, la spinta arriva dai prodotti del risparmio gestito sui quali vengono realizzati investimenti netti quasi triplicati e pari a 3,6 miliardi di euro (+185% a/a), con il coinvolgimento di tutte le macro tipologie di prodotto e, più in particolare, dei fondi comuni di investimento. La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati, pur in flessione (-67,4% a/a), si conferma su importi significativi, pari a 1,7 miliardi di euro, anche per effetto di una rilevante attività di collocamento sul mercato primario che ha coinvolto le obbligazioni corporate. Il flusso netto di risorse verso conti correnti e depositi si conferma positivo e su importi contenuti (62 milioni). E' quanto si legge in una nota di Assoreti.