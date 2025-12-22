circle x black
Stm: accordo con Oversonic Robotics per fornitura di robot umanoidi

22 dicembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, annuncia la firma di un accordo con STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori, per l’introduzione dei robot umanoidi cognitivi RoBee personalizzati all’interno dei processi produttivi e logistici di diversi impianti STM nel mondo. È la prima volta - si legge in una nota - "che un’azienda del settore dei semiconduttori integra operativamente robot umanoidi cognitivi all’interno delle proprie fabbriche, segnando un punto di svolta nell’evoluzione dell’industria manifatturiera avanzata. Il primo robot umanoide è già operativo presso lo stabilimento ST di packaging avanzato e test a Malta".

“La partnership con STMicroelectronics è per noi motivo di grande orgoglio perché incarna la visione di robotica cognitiva che Oversonic ha portato nel mercato industriale e nell’healthcare”, commenta Fabio Puglia, Presidente di Oversonic. “Essere i primi a introdurre robot umanoidi cognitivi in un contesto produttivo sofisticato come quello dei semiconduttori significa misurarci con lo standard massimo in termini di affidabilità, sicurezza e continuità operativa. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per Oversonic e, più in generale, per le sfide industriali che queste nuove macchine sono chiamate ad affrontare in ambienti innovativi e ad alta complessità, a fianco delle persone e a supporto della loro qualità del lavoro”.

“Un parametro chiave della competitività di lungo periodo della nostra infrastruttura globale di manifattura avanzata è la capacità di implementare soluzioni di automazione e robotica su larga scala. L’integrazione degli umanoidi rappresenta la prossima frontiera”, dichiara Fabio Gualandris, President Quality, Manufacturing and Technology di STMicroelectronics. “I robot umanoidi cognitivi di Oversonic supportano attività complesse, consentendo a ST di gestire i flussi produttivi avanzati richiesti dai nuovi prodotti, migliorando ulteriormente la qualità e riducendo i tempi di ciclo. La capacità di questi Umanoidi di cooperare con l’automazione industriale e con sistemi software basati su agenti aumenta la sicurezza dei dipendenti, la continuità del servizio e l’efficienza complessiva. Con questa iniziativa e con l’introduzione della prima flotta di umanoidi, STMicroelectronics conferma il proprio ruolo di pionieri nell’adozione di tecnologie strategiche e sostenibili per mantenere la leadership globale nel settore dei semiconduttori”.

In virtù dell’accordo, Oversonic Robotics collaborerà con STMicroelectronics al Ces per presentare dimostrazioni dal vivo del robot umanoide RoBee e delle applicazioni sviluppate per contesti di produzione e manifattura avanzata. La dimostrazione rappresenta il lancio internazionale della collaborazione, con il supporto di esperti di ingegneria dei sistemi robotici e di automazione di entrambe le aziende. L’esposizione di ST è su invito; gli incontri devono essere programmati tramite il proprio referente Oversonic o ST.

