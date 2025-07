Vola Unicredit a Piazza Affari. La banca guidata da Andrea Orcel stacca un +3,94% con un controvalore per azione che si attesta a 60,94 euro. L'indice Ftse Mib prosegue nella sua cavalcata, restando saldamente sopra i 40mila punti (40.682) a +1,24%.

Unicredit ha annunciato nella serata di ieri di aver portato la propria quota in azioni e diritti di voto in Commerzbank al 20%, diventando, di fatto, il maggior azionista di riferimento dell'istituto tedesco. Il colosso bancario italiano intende convertire in azioni la restante posizione sintetica del 9% "a tempo debito", raggiungendo così la quota del 29% dei diritti di voto in Commerzbank.