Unicredit batte le attese, in 9 mesi utili a 8,7 miliardi

Orcel: "Risultati record, perfettamente in linea per avere miglior anno di sempre"

22 ottobre 2025 | 09.27
Redazione Adnkronos
Unicredit ha realizzato un utile netto nei 9 mesi del 2025 pari a 8,7 miliardi di euro in rialzo del 13% rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Mentre nel terzo trimestre di quest'anno l'utile netto è stato pari a 2,6 miliardi di euro e i ricavi netti pari a 6,1 miliardi di euro.

"Battiamo i risultati uno dietro l'altro. Il trimestre è ovviamente un record", ha commentato l'amministratore delegato, Andrea Orcel, sui conti del terzo trimestre. "Abbiamo battuto le attese su tutte le linee del nostro conto economico. Siamo perfettamente in linea per avere il miglior anno che abbiamo mai avuto", ha sottolineato.

"Unicredit ha conseguito ancora una volta una serie di risultati record, con ricavi netti in rialzo del 1,2% e costi in calo dello 0,1% rispetto allo scorso anno, assorbendo l’allargamento del nostro perimetro. L’utile netto è aumentato a 2,6 miliardi con un RoTE al 19,1%, e il nostro CET1 ratio si è attestato al 14,8% grazie alla solida generazione organica di capitale", ha fatto notare Orcel, aggiungendo riguardo alle ipotesi di consolidamento: "Credo che ci sono tutta una serie di situazioni che potrebbero evolvere, non a breve termine. Per noi c'è un'opportunità di crescita organica in questo Paese molto importante. Siamo assolutamente determinati a guadagnare quota e lo dimostreremo dall'anno prossimo".

