Una giornata che sembra un viaggio nel mare agitato, quella che stanno vivendo oggi le Borse europee, alle prese con i dazi Usa e gli effetti derivanti da annunci, correzioni e smentite che si diffondono nelle ultime ore in tutto il mondo.

Dopo un avvio deciso, oggi i principali listini del Vecchio continente hanno percorso un tragitto piuttosto movimentato tra frenate e ripartenze. E ora, in attesa dell'avvio di Wall Street, appaiono nuovamente positivi, con l'unico obiettivo di resistere e reagire. Poco prima delle 13, Milano supera un punto percentuale di crescita salendo a 33.193 punti, poco dopo Parigi, che segna quota +1,15%. Più deciso il passo di Francoforte, che mostra un rialzo dell'1,50%, mentre Londra registra la performance migliore, con un progresso dell'1,80%.

A Piazza Affari è Leonardo a conquistare la vetta del Ftse Mib: il titolo sale a quota +6,79% attestandosi a 41,69 euro per azione. L'andamento è brillante anche per Unipol, che sale del 5,40% attestandosi a 13,08 euro per azione. Vanno bene anche Finecobank (+3,86%) e Banca Mediolanum (+3,39%), così come Buzzi (+3,59%), Azimut (+2,83%) e Nexi (+2,46%). Sul fronte opposto Stellantis: dopo un tentativo di rimbalzo operato nei primi scambi, il titolo ha imboccato una discesa che al momento lo vede maglia nera, con un calo dell'1,63% a 8,15 euro per azione. Perdite anche per Eni (-1,08%) e Tim (-0,53%).