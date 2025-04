Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziati 41,8 milioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo del decreto del 29/01/2025 del Dipartimento per la trasformazione digitale vengono stabiliti criteri e modalità di riparto delle risorse per il 2025 relative al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Complessivamente le risorse stanziate ammontano a 41.830.000 euro, di cui 38 milioni destinati all’acquisto di beni e servizi, a misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l’attuazione dell’agenda digitale; la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico anche mediante sviluppo di piattaforme digitali nazionali; l’innovazione tecnologica del Paese mediante la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloci, lo sviluppo delle tecnologie emergenti con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale, lo sviluppo e la diffusione di servizi e di tecnologie digitali tra i cittadini. I restanti 3,83 milioni sono destinati alla copertura delle spese per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’assistenza tecnica, per la diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale, nonché per l’organizzazione di eventi divulgativi legati alle sopra citate finalità.

Link al testo del decreto.