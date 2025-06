G7, Meloni a colloquio con Trump e con il Segretario Generale dell’ONU

Nell’ambito del vertice del G7 in Canada, il Premier Meloni ha avuto diversi incontri bilaterali con leader mondiali, a cominciare dal Presidente americano. Con Donald Trump è stato in incontro informale con al centro alcuni dei temi centrali dell’agenza internazionale: la crisi Israele-Iran, la situazione a Gaza, la questione dei dazi con particolare riferimento agli scambi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti. Nel dettaglio, sul primo tema, i due leader hanno riaffermato la necessità di riaprire il negoziato, mentre su Gaza il Premier Meloni ha ribadito l’urgenza di lavorare per raggiungere un cessate il fuoco. A margine del vertice G7, il Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con un focus specifico sull’iniziativa di riforma delle Nazioni Unite finalizzata ad accrescerne l’efficienza. Inoltre, si è discusso del ruolo dell’Italia nell’Organizzazione con particolare riferimento alla Missione UNIFIL e alla co-presidenza italiana al prossimo vertice sui Sistemi Alimentari previsto ad Addis Abeba il 28 e 29 luglio. Infine, Giorgia Meloni ha avuto un proficuo bilaterale con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, ribadendo il valore strategico del partenariato Italia-Canada e la proficua collaborazione all’interno delle Nazioni Unite e della NATO. al termine del quale i due leader hanno adottato una dichiarazione congiunta hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione in diversi ambiti specifici: Intelligenza Artificiale, materie prime critiche e minerali critici, reciproca prosperità economica, azioni per rafforzare la difesa, spazio, scienza, tecnologia e innovazione.

