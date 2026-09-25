SiGMA World 2026: a Roma aziende e operatori di tutto il mondo

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche in questo 2026 Roma di prepara ad ospitare uno dei più grandi eventi al mondo sul settore del gioco e delle scommesse.

E’ infatti partito il conto alla rovescia per Sigma World 2026, in programma dal 2 al 5 novembre alla Fiera di Roma. Sessantacinque regolatori e rappresentanti delle autorità di regolamentazione provenienti da diversi continenti, oltre 30.000 delegati, più di 1.200 espositori e sponsor e oltre 550 speaker. Sono questi i numeri della prossima edizione di SiGMA World, che quest’anno avrà come tema guida “Advancing Regulated Gaming”, mettendo al centro il rapporto tra crescita del mercato, regolamentazione, innovazione tecnologica, trasparenza e responsabilità.

L’evento è stato presentato nei giorni scorsi al Campidoglio. Per l’edizione di quest’anno, uno degli annunci principali ha riguardato il rafforzamento della componente istituzionale e regolatoria del summit. A Roma sono infatti attesi 65 regolatori e rappresentanti delle autorità di regolamentazione, chiamati a partecipare a panel, tavoli di confronto e workshop insieme a operatori, consulenti ed esperti provenienti da differenti giurisdizioni.

Un grande evento per il settore del gaming ma anche per la città di Roma: secondo le stime presentate da SiGMA, infatti, l’edizione 2026 potrebbe inoltre generare un impatto economico sul territorio vicino ai 100 milioni di euro, attraverso la spesa collegata a ospitalità, ristorazione, trasporti, eventi e servizi.

Ma non solo, perchè altra grande novità è la collaborazione tra SiGMA e SAPAR. La partnership ufficiale prevede un Padiglione Italiano e una conference stage dedicata al confronto sul quadro regolamentare italiano, responsible gaming e principali questioni del settore. In questo contesto, il Presidente Nazionale SAPAR Sergio D’Angelo ha dichiarato: «Non dobbiamo limitarci ad assistere al cambiamento, ma dobbiamo capire come governarlo. Questa esperienza ci insegna che il futuro del comparto deve partire dalla realtà delle persone e delle aziende coinvolte. Quando l’offerta legale è controllata, forte e organizzata, i giocatori sono tutelati. Al contrario, mettendo paletti e limitazioni all’offerta legale, la domanda di gioco non scompare, ma si dirige verso un’offerta illegale. Guardando al 2030, chiediamo stabilità normativa. Abbiamo bisogno di chiarezza normativa e fiscale. La regolazione deve essere chiara, ma soprattutto applicabile».

La giornata al Campidoglio ha quindi aperto il percorso verso SiGMA World 2026 , dal 2 al 5 novembre alla Fiera di Roma. Per quattro giorni la Capitale riunirà operatori, regolatori, investitori, aziende tecnologiche, associazioni e professionisti provenienti da tutto il mondo, con un programma che attraverserà regolamentazione, intelligenza artificiale, fintech, blockchain, pagamenti, marketing digitale e trasformazione tecnologica.

La direzione indicata durante la presentazione è quella di un summit che punta a rafforzare il confronto tra industria e istituzioni e a fare di Roma un punto di incontro internazionale tra regolamentazione, innovazione e investimenti.