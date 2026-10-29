SiGMA World Roma: gli universitari incontrano le aziende internazionali

In Italia le imprese faticano a trovare competenze digitali, mentre per molti giovani il passaggio dall’università al lavoro continua a essere più lento rispetto alla media europea. È in questa fascia di distanza tra formazione e mercato che SiGMA World dedica agli studenti universitari la giornata conclusiva dell’expo di Roma.

Il 5 novembre 2026, attraverso il SiGMA Rome Student Pass, gli studenti potranno accedere gratuitamente all’evento in programma alla Fiera di Roma, incontrare direttamente le aziende presenti, seguire gli interventi degli esperti sui palchi e conoscere più da vicino le opportunità professionali legate alla tecnologia, all’intelligenza artificiale, all’iGaming e all’economia digitale.

L’iniziativa punta soprattutto a mettere i giovani in contatto con il mercato lavorativo internazionale. Accanto alle imprese italiane, a Roma saranno infatti presenti aziende, operatori tecnologici e professionisti provenienti da diversi Paesi, offrendo agli universitari la possibilità di confrontarsi con modelli di business, professionalità e competenze richieste anche al di fuori del mercato italiano.

Il tema assume particolare rilevanza alla luce dei dati sul mismatch occupazionale. Secondo il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e del Ministero del Lavoro, nel 2025 il 50,9% dei laureati ricercati dalle imprese risultava difficile da reperire, percentuale che saliva al 57,3% per i diplomati ITS Academy. Per i giovani analisti e progettisti software, la difficoltà di reperimento arrivava al 70%.

Parallelamente, i dati Istat mostrano che l’ingresso dei giovani laureati italiani nel mercato del lavoro resta più lento rispetto alla media europea. Tra chi ha conseguito il titolo da non più di tre anni, il tasso di occupazione in Italia era pari al 74,2%, contro l’84,9% dell’Unione europea.

Il divario riguarda in particolare le competenze tecnologiche. Nel 2025 gli specialisti ICT ﻿rappresentavano il 3,8% degli occupati in Italia, rispetto a una media europea del 5%.

Con l’accelerazione dell’intelligenza artificiale, la capacità di collegare la formazione alle imprese diventa ancora più importante. Le nuove tecnologie stanno modificando le competenze richieste dalle aziende e aumentando il valore di profili capaci di lavorare con dati, software, cybersecurity, automazione e sistemi di AI.

Il SiGMA Rome Student Pass nasce in questo contesto con l’obiettivo di offrire agli universitari un’occasione di esposizione diretta al mercato: non soltanto conoscere le aziende, ma anche comprendere quali professionalità stanno emergendo, quali competenze vengono richieste e quali percorsi possono aprire opportunità anche a livello internazionale.

SiGMA World si terrà a Fiera Roma dal 3 al 5 novembre 2026, riunendo aziende, operatori, investitori e professionisti attivi nei settori del gaming, della tecnologia, dei pagamenti, dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione digitale.

Tra gli appuntamenti istituzionali dell’evento, il 3 novembre alle 12:30 è prevista l’Opening Ceremony, alla quale prenderà parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e del settore. La partecipazione degli studenti tramite il Rome Student Pass sarà gratuita il 5 novembre.