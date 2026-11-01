La MotoGp torna in pista a Sepang. Oggi, domenica 1 novembre , il Motomondiale torna protagonista con il Gran Premio di Malesia , con Pedro Acosta che cerca il bis dopo il trionfo nella gara sprint. Alex Marquez scatterà dalla pole position davanti al fratello Marc che cercherà altri punti pesanti per allungare nella classifica mondiale su Jorge Martin , staccato di 19 punti e assente per i postumi dell'infortunio al braccio patito una settimana fa a Phillip Island. La gara inizierà alle 8.

Dove vedere il Gran Premio? La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport, mentre in chiaro andrà in onda su TV8 (ma in differita, alle 10:30). La corsa si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.