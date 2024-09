MotoGP, Bagnaia vuole riscattarsi a San Marino﻿

Il Gp di Aragon si è concluso come peggio non poteva per Pecco Bagnaia. Il pilota torinese è rimasto coinvolto in un brutto incidente a sei giri dal termine con Alex Marquez a seguito di un sorpasso riuscito all'esterno sul catalano. Marquez ha però travolto Bagnaia nel tentativo di riprendersi la posizione.

Il braccio sotto di Pecco sotto la Ducati ha fatto temere conseguenze ben più gravi, ma alla fine l'italiano se ne è uscito senza nulla di rotto. La classifica, però, è decisamente cambiata, con Martin che ha preso lo slancio con un +23 (299 a 276)sul torinese.

Bagnaia avrà modo di rifarsi e di recuperare un po' di terreno perduto a partire dal prossimo Gp di San Marino in programma questo weekend. A veder le quote, è proprio l'italiano in sella alla Ducati il favorito per la vittoria a 2.25. Martin lo tallona a 3.00, a 4.00 ecco Marquez. Bastianini vale 11.00, mentre si sale a quota 21.00 con Vinales.

Morbidelli e Acosta valgono 26.00, a 36.00 si giocano Espargaro, Bezzecchi, Binder e Di Giannantonio. Alex Marquez e Miller a 51.00, in cinque sono quotati a 101.00 (Oliveira, Espargaro, Augusto Fernandez, Quartato e Raul Fernandez). A 151.00 troviamo Rins, chiudono a quota 251.00 Nakagami, Zarco, Mir e Marini.