Serie A: il campionato si accende con i primi big match della stagione

Si parte questa sera con il confronto tra Inter e Atalanta, un incontro che mette di fronte due squadre ambiziose. I nerazzurri di Inzaghi, che partono favoriti con una quota di 1,57, cercano di consolidare il loro buon avvio di stagione ed andare alla pausa delle nazionali con 7 punti, mettendo pressione alla Juventus che sarà impegnata nel complicato posticipo domenicale. I bergamaschi, quotati a 5,60, puntano a un'impresa a San Siro per dimostrare di poter continuare a competere ai massimi livelli nonostante i tanti cambiamenti avvenuti in questa sessione di calciomercato.

Sabato sera sarà la volta di Lazio-Milan, una sfida tra due formazioni che mirano a un ruolo da protagoniste in campionato. I rossoneri, nonostante un pessimo avvio di stagione (1 punto in 2 partite) sono leggermente favoriti con una quota di 2,50, ma i biancocelesti di Baroni, quotati a 2,85, giocheranno in casa e potrebbero sfruttare il fattore Olimpico per mettere ancora più in difficoltà la squadra di Paulo Fonseca, allenatore già al centro di numerose critiche.

Da non perdere l'appuntamento di sabato sera con il Napoli, che affronterà il Parma alle 20:45. Gli azzurri, reduci da un convincente 3-0 contro il Bologna, cercano conferme contro la sorpresa di questo avvio di campionato che ha pareggiato al Franchi contro la Fiorentina e battuto al Tardini il Milan. Una vittoria dei partenopei (1,48) potrebbe rilanciare definitivamente le quotazioni della squadra di Antonio Conte e farla diventare una vera e propria mina vagante del campionato.

Il weekend si chiuderà domenica con il match tra Juventus e Roma, un altro scontro di grande interesse. I bianconeri di Thiago Motta, forti delle due convincenti vittorie nelle prime due di campionato, sono nettamente favoriti, con una quota di 1,77. I giallorossi vengono dalla settimana più complicata della gestione De Rossi, infatti dopo la sconfitta casalinga con l’Empoli, la squadra sembra disunita e sono scoppiate violente liti. Per questo motivo la squadra capitolina dovrà trovare risorse inaspettate per ribaltare il pronostico all'Allianz Stadium e trovare un successo offerto a 4,80 dai bookmakers.