Serie A: per i bookies l'Inter favorita per lo scudetto, insegue la Juventus

Tra un mese la Serie A 2024/2025 prenderà il via con l'Inter campione in carica che esordirà al Marassi contro il Genoa sabato 17 agosto. Allo stesso orario si giocherà anche al Tardini con il nuovo Napoli targato Antonio Conte che sfiderà i padroni di casa di Fabio Pecchia.

Le quote relative alla squadra che vincerà il campionato offrono al momento una chiara certezza: l'Inter di Simone Inzaghi è la super favorita. La corazzata nerazzurra ha dominato lo scorso campionato e si è portata dietro un vantaggio psicologico sulle rivali non indifferente. Non a caso l'Inter nuovamente campione d'Italia si gioca tra 1.65 e 1.75.

La nuova Juventus dell'ex Bologna Thiago Motta sta risalendo la china. Un eventuale successo finale dei bianconeri vale tra 4.00 e 4.50. Dopo una stagione disastrosa, il Napoli del nuovo timoniere Antonio Conte ha ritrovato l'entusiasmo necessario per rilanciare la propria candidatura in chiave scudetto. Un nuovo trionfo partenopeo, dopo quello festeggiato con Luciano Spalletti nel 2023, si gioca tra 4.70 e 5.50.

Tra 6.00 e 7.00 si può giocare il Milan dell'ex Roma Paulo Fonseca. Le possibili outsider, Roma e Atalanta, si trovano tra 17.00 e 22.00, mentre la Lazio di Marco Baroni, orfana di tre totem come Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, è ben distante tra 26.00 e 46.00. La Fiorentina di Raffaele Palladino si trova tra 51.00 e 101.00, il Bologna con Vincenzo Italiano alla guida tra 71.00 e 126.00.