Gratta e Vinci: “Con Dual Play fisico e digitale in un'unica esperienza”

Gioco fisico e digitale inseriti in un’unica esperienza. E’ questa la grande rivoluzione che Dual Play ha portato agli appassionati del Gratta e Vinci in Italia. Lanciato a fine agosto, il gioco targato Brightstar Lottery ha rappresentato una delle grandi novità in questo 2026 nel settore del gioco pubblico.

Il primo Gratta e Vinci “ibrido” integra infatti un’esperienza di gioco cartacea e una digitale all’interno di un unico prodotto. “Dual Play nasce dall’osservazione di un consumatore sempre più omnicanale, abituato a muoversi con naturalezza tra esperienze fisiche e digitali. Ci siamo chiesti come trasferire questa evoluzione all’interno di un prodotto iconico come il Gratta e Vinci, mantenendone la semplicità, l’immediatezza e il forte legame con il punto vendita”, ha spiegato Federica Valentini, Vice President Instant Lotteries Product Management & Development di Brighstar Lottery.

“Lo sviluppo ha richiesto diversi anni di lavoro. Per riuscirci è stato necessario mettere insieme competenze diverse, dallo sviluppo prodotto alla tecnologia, dal marketing alla rete commerciale. L’obiettivo era creare qualcosa di nuovo senza perdere gli elementi che hanno reso il Gratta e Vinci uno dei prodotti più apprezzati dagli italiani. Con Dual Play la tecnologia ci ha permesso di collegare in modo semplice e immediato il biglietto acquistato nel punto vendita a un’esperienza aggiuntiva accessibile tramite QR Code. La vera sfida era rendere questo passaggio naturale e immediato per il consumatore”, le sue parole rilasciate all’agenzia Agimeg.

Federica Valentini ha sottolineato l’importanza della collaborazione con ADM: “Un progetto di questo tipo è stato possibile anche grazie al confronto costante con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che sostiene percorsi di evoluzione dell’offerta capaci di coniugare innovazione, sicurezza e tutela del consumatore. Allo stesso tempo, abbiamo posto grande attenzione ai principi del gioco responsabile, che rappresentano un elemento fondamentale nello sviluppo di ogni nuovo prodotto. L’innovazione, infatti, deve sempre andare di pari passo con trasparenza e responsabilità“.

Il Gratta e Vinci, uno dei giochi più tradizionali e amati dagli italiani, si evolve e guarda quindi al futuro: “Dual Play rappresenta un’opportunità per ampliare l’attrattività del Gratta e Vinci verso nuovi segmenti di consumatori, mantenendo intatti gli elementi che ne hanno decretato il successo. La componente digitale aggiunge infatti una modalità di interazione più moderna e vicina ai linguaggi a cui le persone sono ormai abituate”.

Un futuro, sostiene la Valentini, che vedrà protagonista anche la rete di vendita: “I rivenditori avranno un ruolo fondamentale perché, nonostante la componente digitale, Dual Play mantiene un forte legame con la rete fisica. Il biglietto resta infatti centrale nell’esperienza e anche la riscossione delle vincite continua ad avvenire presso i punti vendita autorizzati. La componente digitale arricchisce il prodotto, ma non sostituisce il rapporto di prossimità che da sempre caratterizza il Gratta e Vinci. Anzi, in un progetto come questo la rete assume un ruolo ancora più importante, perché rappresenta il primo interlocutore del consumatore e può accompagnarlo nella scoperta di una novità“.

Il digitale prenderà quindi il sopravvento sul fisico? La Vice President di Brightstar Lottery ha le idee ben precise: “Penso che nei prossimi anni vedremo prodotti sempre più capaci di integrare modalità di interazione diverse, in linea con l’evoluzione delle aspettative dei consumatori. Detto questo, non credo che il digitale sostituirà il biglietto cartaceo. Il Gratta e Vinci ha una dimensione fisica unica, immediata e distintiva che continuerà a rappresentarne uno degli elementi di forza“.

“Le esperienze ibride, come Dual Play, permettono di arricchire questa esperienza mantenendo il valore del prodotto tradizionale e credo che avranno un ruolo sempre più importante nello sviluppo del settore. Se guardo a Dual Play, vedo soprattutto il risultato di un modo di lavorare basato sulla collaborazione. È stato un progetto che ha coinvolto persone con background molto diversi, accomunate dalla volontà di creare qualcosa di nuovo. Credo che questa sia una delle caratteristiche più belle di Brightstar Lottery: riuscire a mettere insieme creatività, tecnologia e spirito di squadra per trasformare un’idea in un prodotto concreto che arriva sul mercato”.