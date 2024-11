Giorgia Meloni incontra il Segretario generale della NATO

Sostegno degli alleati all’Ucraina al fine di costruire una pace giusta, rafforzamento del pilastro europeo dell’Alleanza atlantica, spese militari e rafforzamento della base industriale della NATO, sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro svoltosi martedì 5 novembre a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Segretario generale della Nato Mark Rutte, da poco insediato. “È necessario che la NATO sia sempre più in grado di evolvere per essere all’altezza di un tempo che intorno a noi sta cambiando. Ci sono nuove sfide legate al concetto di difesa e al concetto di sicurezza, dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale ai domini di guerre sempre più ibride. Per questo è necessaria l’interconnessione delle competenze dell’Alleanza”, è stata una delle dichiarazioni della Premier Meloni che ha anche aggiunto: “L’Italia continuerà a fare la sua parte come ha fatto finora per continuare a difendere i valori che guidano l’Alleanza da 75 anni, garantendo ai nostri popoli pace e sicurezza”.

