Giornata Malattie Rare, Francesca Donnarumma: "Le persone non sono rare, lo sono solo le patologie"

In occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare, sabato 28 febbraio, la testimonianza di Francesca Donnarumma, giovane donna di Vimercate (MB) affetta da sindrome di Usher, patologia rara e degenerativa che conduce alla sordocecità. Dopo gravi problemi uditivi fin dall’infanzia e una progressiva perdita della vista che oggi le consente di percepire solo ombre, Francesca è stata tra le prime in Italia a laurearsi in Giurisprudenza all’Università di Milano-Bicocca. Attualmente lavora presso la sede di Lesmo (MB) della Lega del Filo d’Oro ed è membro del Comitato delle Persone Sordocieche. Da poco vive da sola, conquistando un importante traguardo di autonomia, reso possibile anche grazie al supporto costante della famiglia e della Lega del Filo d’Oro. Il suo messaggio è chiaro: le persone con malattia rara hanno sogni, competenze e ambizioni e chiedono sostegno, fiducia e opportunità per contribuire a una società più inclusiva.