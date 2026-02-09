Gli altri provvedimenti presi dal Cdm

Oltre al pacchetto sicurezza, il Consiglio dei ministri nella riunione del 5 febbraio, ha approvato altri provvedimenti, tra cui un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, volto a garantire il completamento dell’iter di approvazione del Ponte sullo Stretto, anche mediante il coordinamento tra amministrazioni competenti, aggiornamento del piano economico-finanziario, acquisizione di nuovi pareri, predisposizione di una nuova delibera del CIPESS. Il decreto, inoltre, introduce disposizioni per la messa in sicurezza e l’adeguamento del Traforo del Gran Sasso e delle tratte dell’A24 e dell’A25. In tema di concessioni demaniali marittime viene previsto un bando-tipo da sottoporre alla Conferenza unificata per l’affidamento delle concessioni. Infine, si ampliano le funzioni della Società Infrastrutture Milano-Cortina, includendo la gestione di beni e servizi per le opere olimpiche e si autorizzano anticipazioni di cassa fino al 70% per le procedure in corso. Un altro via libera del Cdm riguarda un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2023/970 per il rafforzamento del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il provvedimento mira a rafforzare la trasparenza retributiva e a contrastare le disparità salariali nei settori pubblico e privato, valorizzando la contrattazione collettiva come riferimento per mansioni e salari. Vengono introdotti obblighi di trasparenza negli annunci, vietando l’uso della storia salariale e riconoscendo ai lavoratori il diritto di conoscere il proprio livello retributivo e quello medio dei colleghi comparabili. Inoltre, si stabilisce che i sistemi retributivi devono basarsi su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. In caso di riconoscimento di uno scostamento salariale ingiustificato del 5% tra uomini e donne, scatta l’obbligo di motivazione e il coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi di controllo. Infine, viene istituito un organismo ministeriale per monitorare l’attuazione delle misure.

Il comunicato completo del Governo