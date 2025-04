Gli eventi della settimana

Venerdì 11 aprile a partire dalle ore 9:00 presso l’Auditorium della Tecnica di Roma in Viale Umberto Tupini 65 si terrà il Made in Italy Day, un evento esclusivo che riunirà imprenditori e C-level. Attraverso dibattiti stimolanti e sessioni interattive su mondo del lavoro, competenze, sostenibilità e tecnologia, scopriremo come trasformare le sfide in opportunità. Durante l’evento, saranno affrontati temi di grande rilevanza come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro e le opportunità che si presentano in risposta a queste sfide, evidenziando come l’Italia possa emergere come leader in settori strategici e favorire una crescita economica inclusiva. Interverranno Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione.

Il programma al seguente link