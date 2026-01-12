Gli eventi della settimana

Martedì 13 gennaio, ore 14.30, Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, Sala del Refettorio, via del Seminario 76, Roma, Country Presentation dedicata all’Uzbekistan, incontro organizzato dalla Camera di commercio in collaborazione con Unioncamere per approfondire le opportunità di collaborazione economica e commerciale tra Italia e Uzbekistan, in un mercato in forte evoluzione e di crescente interesse per le aziende italiane. Il programma prevede, tra l’altro, interventi del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dell’Ambasciatore italiano in Uzbekistan, Guido De Sanctis, del Presidente Unioncamere, Andrea Prete e del Presidente ICE Agenzia, Matteo Zoppas. Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione. Per info e registrazioni

Da Martedì 13 a giovedi 16 gennaio, Centro ADNEC, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, “World future energy summit 2026”, evento annuale dedicato al futuro dell’energia, alle tecnologie pulite e all’efficienza energetica. Nel corso dei tre giorni di esposizione che prevede oltre 450 aziende e circa 50 mila partecipanti, è previsto un ricco calendario di conferenze e programmi di networking per presentare soluzioni innovative in diversi ambiti: energia rinnovabile, IA, mobilità elettrica, smart city, finanza sostenibile, economia circolare. Per info

Mercoledì 14 gennaio , ore 16, Associazione Civita, Piazza Venezia 11, Roma, “La politica industriale in Italia tra transizione e competitività”, seminario organizzato da Assonime e LUHNIP per approfondire obiettivi e risultati dell’intervento dello Stato a sostegno di investimenti, innovazione e transizione produttiva. Nel corso dell’evento è prevista la presentazione del Rapporto LUNHIP 2025 che approfondisce l’evoluzione della politica industriale italiana. Successivamente è in programma una tavola rotonda con diversi interventi, tra cui: Alessandro Fontana, Direttore del Centro Studi Confindustria, Marco Calabrò, Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, Chiara Crisciuolo, World Bank Group. Per info e registrazioni

Giovedì 15 gennaio, ore 10, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana Vecchia 29, Roma, “Dati di qualità, politiche pubbliche, cooperazione interistituzionale”, un seminario organizzato dal Senato e dall’Università LUMSA che rappresenta un momento di riflessione con esperti del settore in ambito di produzione dei dati di qualità per la realizzazione delle politiche pubbliche, con approfondimenti su diverse angolature e prospettive. Intervengono all’evento studiosi e dirigenti delle Amministrazioni parlamentari e dell’ISTAT, tra cui il Vicepresidente del Senato, Mariolina Castrellone, i Segretari generali di Senato e Camera, Federico Silvio Toniato e Fabrizio Castaldi, il prorettore vicario dell’Università LUMSA, Prof. Gennaro Iasevoli. La partecipazione al seminario è aperta al pubblico. Per info e programma

Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, Grattacielo Intesa San Paolo, corso Inghilterra 3, Torino, “Sicurezza delle infrastrutture”, una convention organizzata da Fondazione Return in collaborazione con Servizi a rete, per analizzare come l’intensificazione dei fattori di rischio abbia incrementato la vulnerabilità e la complessità di gestione dei principali sistemi infrastrutturali, ma al tempo stesso abbia portato allo sviluppo di nuove competenze tecniche e scientifiche per poter permettere ai gestori di intervenire in tempi sempre più tempestivi. La partecipazione è gratuita previa registrazione. Per info, programma e registrazione