Gli eventi della settimana

Giovedì 13 marzo dalle 10.30 alle 12.30 presso la Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra si terrà l’evento dal titolo: "GCAP e sistema-Paese: sfide e opportunità per l'Italia". In questa occasione, l’Istituto Affari Internazionali presenterà in anteprima lo studio “The new partnership among Italy, Japan and the UK on the Global Combat Air Programme (GCAP)”. Lo studio analizza l’approccio dei tre Paesi al GCAP, la governance istituzionale e la cooperazione industriale nel programma, lo stato dell’arte di iniziative analoghe in Europa e negli Stati Uniti, le sfide e opportunità attuali e future, fornendo 15 raccomandazioni per il sistema-Paese italiano. I lavori saranno conclusi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ulteriori info al seguente link