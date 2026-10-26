Gli eventi in agenda

È in programma il 28 ottobre 2026, dalle 09:45 alle 13:00 presso l’Aula Magna Carassa e Dadda (Edificio BL28-Campus Bovisa-La Masa) del Politecnico di Milano, in via Lambruschini 4, il convegno Nuclear Energy Innovation Outlook 2026, “Dalla delega ai cantieri: regole, risorse e filiera per il nuovo nucleare italiano” promosso da Energy & Strategy.

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Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 10:30, presso le Scuderie di Palazzo Altieri Via di Santo Stefano del Cacco 1, a Roma, si terrà la Conferenza annuale di Confindustria Energia Generare Futuro. L'energia del dialogo tra Parti sociali, Industria e Istituzioni. Interverranno Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

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Giovedì 29 ottobre 2026, a Toronto, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, e il Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa, Amm. Giacinto Ottaviani, parteciperanno ai lavori del Forum imprenditoriale Italia-Canada.

Giovedì 29 ottobre 2026, a Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà il Presidente di Costa Rica, Fernandez Delgado.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla riunione dei Ministri degli Esteri del G20 ad Atlanta. L'incontro sarà ospitato dal Segretario di Stato americano Marco Rubio nell'ambito della Presidenza statunitense del G20.

Da venerdì 30 ottobre a mercoledì 4 novembre 2026 il Circo Massimo ospiterà il Villaggio Difesa, spazio espositivo a ingresso gratuito promosso dal Ministero della Difesa. Prenderanno parte alla Cerimonia di apertura del 30 ottobre il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, i Sottosegretari di Stato al Ministero della Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago e Sen. Isabella Rauti, Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, e tutti i Capi delle Forze Armate Italiane.