Gli eventi in agenda

Giovedì 9 aprile ore 10:30 - workshop organizzato da Assocostieri dal titolo “Transizione energetica in ambito portuale: governance, tecnologia e modelli di autoconsumo energetico”, che si terrà presso la Sala Calipso del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli (Molo Angioino).

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore sul ruolo strategico dei porti nella transizione energetica, con particolare attenzione ai modelli di governance, alle innovazioni tecnologiche e alle soluzioni per l’autoconsumo energetico.

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Venerdì 10 aprile ore 9:00 - Made in Italy Day, evento che riunisce istituzioni, imprenditori e C-level per confrontarsi sui trend che stanno ridefinendo il futuro del Paese. Un momento di dialogo ad alto valore, tra dibattiti stimolanti e speech ispirazionali dedicati a lavoro, competenze, sostenibilità e tecnologia.

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