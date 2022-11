Greta Thunberg boccia la Cop27

L'attivista per il clima Greta Thunberg in un intervento al London Literature Festival presso il Southbank Centre, dove stava promuovendo il suo nuovo libro "The Climate Book", ha criticato la COP27 sul clima che si terrà il mese prossimo in Egitto, perché "si svolge in un Paese che viola i diritti umani fondamentali". La 19enne svedese ha liquidato l'imminente vertice delle Nazioni Unite sul clima, come un'opportunità per "le persone al potere per fare greenwashing, mentire e imbrogliare le persone".